Benassi questo sconosciuto: il giocatore di cui non si parla mai, ma che fa sempre comodo alla Fiorentina

Quando si parla del nuovo centrocampo della Fiorentina, si mettono sempre in prima fila Amrabat e Castrovilli, si discute di come Pulgar abbia deluso le attese e si prevede una partenza da parte di Badelj. Tuttavia ci si dimentica spesso di nominare Marco Benassi, che salvo colpi di scena dovrebbe vestire viola anche nella prossima stagione. L’ex Torino infatti non ha molto mercato, e per questo Iachini (o chi per lui) si prepara ad averlo ancora nelle proprie fila. Considerarlo un qualcosa di negativo, però, potrebbe rivelarsi sbagliato. Benassi è infatti un giocatore molto importante nello spogliatoio, uno di quelli che sta bene nel gruppo e che non fa polemica se gioca poco. Allo stesso tempo, rappresenta un’importante risorsa in fatto di gol, vista la sua propensione alla rete dimostrata anche in questa stagione. Certo non sarò un titolare della nuova Fiorentina, ma sicuramente potrà svolgere il ruolo di valida alternativa. Uno di quei giocatori che, anche se non lo si penserebbe, a volte può essere importante avere a disposizione.