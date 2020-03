Benassi sdrammatizza con il figlio: “Non è il compleanno che volevi ma siamo fortunati a stare tutti bene!” FOTO

Giornata di festa in casa per Marco Benassi e per il figlio, che compie 5 anni. Il centrocampista della Fiorentina celebra così la ricorrenza, nonostante il momento difficile che avvolge l’intera realtà mondiale: “Sicuramente non è il compleanno che volevi..ma nella sfortuna siamo fortunati che stiamo tutti bene! Sono già passati 5 anni da quando sei nato..il tempo vola ed io non me ne accorgo..egoisticamente vorrei non crescessi mai per averti sempre tutto per me..ma invece è giusto che anche tu diventi grande per poter realizzare tutti i sogni che hai ❤️❤️ papà ti ama e ti amerà sempre all’infinito..sai che sarai SEMPRE il mio nano numero 1 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️ buon compleanno amore mio”.