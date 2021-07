Benassi: “Vi dico la particolarità del nostro centrocampo. E’ ancora presto per giocare da mediano”

MOENA – Al termine dell’allenamento mattutino, ha preso la parola in sala stampa il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi.

Ecco le sue dichiarazioni: “La particolarità del nostro centrocampo è che siamo tutti giocatori con caratteristiche diverse. In base alle partite e agli avversari, possiamo essere tutti utili. Tra di noi c’è una competizione sana, io sono in coppia con Bonaventura nel ruolo di mezzala destra. Giovani di livello? La cosa più importante è che tutti questi ragazzi hanno messo fin da subito massima disponibilità. Sono bravi, con qualche ragazzo c’è margine per lavorarci. Ruolo? Per giocare da mediano è ancora presto, ad oggi non fa parte delle mie caratteristiche”.