Benassi: “Vorrei fare gol alla Juventus. Ribery farà la differenza al suo ritorno, con Amrabat il centrocampo della Fiorentina sarà di livello assoluto”

Nella sua intervista pubblicata oggi su La Gazzetta Dello Sport il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi racconta anche quale è stato per lui il gol più importante, e dice le sue impressioni sul campione e compagno di squadra Franck Ribery e su un giocatore che si che aggregherà ai viola la prossima stagione, ovvero il mediano Sofyan Amrabat del Verona.

Il mio gol più importantante è quello in Bologna-Fiorentina. Venivo da cinque mesi difficili ed era la prima partita con Iachini. Il gol che vorrei segnare, invece, è uno contro la Juventus perché in serie A ancora non ci sono mai riuscito.

Ribery è un fenomeno. Ha portato classe, tecnica, esperienza, carisma, ci ha dato tantissimo, in campo e nello spogliatoio. La sua assenza ha pesato moltissimo. Il suo ritorno farà la differenza».

Amrabat è un calciatore davvero molto forte, un centrocampista moderno. La società ha fatto un gran colpo. Il centrocampo sarà di livello assoluto”.