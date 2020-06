Benassi: “Vorrei restare alla Fiorentina, ma non decido soltanto io. Castrovilli è al centro di un progetto importante”

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport su vari argomenti riguardanti la squadra viola, alcuni compagni e il finale di stagione. Ma prima spazio ad un auto-giudizio sul suo campionato: “Ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto, sia per la Fiorentina che per la Nazionale. Quest’anno è stato particolare. Proverò, in futuro, a mettere in difficoltà il CT nelle sue scelte. La maglia azzurra è il sogno di qualsiasi calciatore“.

Castrovilli? “È un predestinato. Ha qualità importantissime e gioca già come se fosse un veterano. Lo vedo molto bene a Firenze perché è al centro di un progetto importante“.

Centrocampisti che mi piacciono? In Italia abbiamo una generazione di giovani davvero molto forte, non abbiamo nulla da invidiare alle altre Nazionali. Ci sono interpreti di assoluto livello come Pellegrini, Tonali, Zaniolo, Castrovilli stesso, ma anche Verratti. A livello straniero ho un debole per Modric, Kroos e De Bruyne .

Gli obiettivi che può avere la Fiorentina in questo finale di campionato? Prima dello stop avevamo trovato una certa continuità di prestazioni e risultati. Spero che potremo ripartire da li e cercare di fare più punti possibile per risalire in classifica“.

Il mio futuro? “A Firenze sto d’incanto, amo questa città e questa squadra, anche la mia famiglia qui sta davvero molto bene. Mi piacerebbe molto poter proseguire qui il mio percorso. Le cose, però, si fanno sempre in due, al momento opportuno ci troveremo e cercheremo di capire com’è la situazione“.