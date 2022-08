Benedetto Ferrara: “C’è chi parla di trionfo per la Fiorentina, ma in caso di terzo scudetto che facciamo?”

Sulle pagine de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara si è soffermato sul momento della Fiorentina.

“Per la vittoria con la Cremonese, importante per i tre punti presi all’ultimo respiro ma pur sempre undici contro dieci contro una neo promossa, c’è chi parla di trionfo. Occhio. Perché in caso di terzo scudetto che facciamo? Ma questo auto doping emotivo è figlio dei tempi. D’altra parte il social media manager di un calciatore che scrive «Grandi, avanti così» in caso di vittoria e «Non è andata come volevamo, adesso al lavoro e testa alla prossima sfida» fa il suo mestiere ma la fantasia non sembra ammessa”.

Continua così Ferrara: “Sono tempi duri: le bollette che rincarano, la meteorologia impazzita (grazie a noi umani), una campagna elettorale mescolata al calcio mercato. E tra un chi si compra e un chi si vota non resta che godere di ciò che ancora ci è permesso: amare e tifare per la nostra amata Fiorentina”.