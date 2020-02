Benedetta Radaelli a FN: “Commisso va solo ringraziato, porta fiducia e serenità. Rebic e Cutrone con grande fame e voglia di rivincita” FOTO

Questa settimana per la Rubrica in Rosa di Fiorentinanews.com abbiamo contattato Benedetta Radaelli, volto di Tgcom24 ed ex Milan TV, proprio in vista del match della Fiorentina con la squadra rossonera. Benedetta fa il punto insieme a noi del match in programma, una sfida che vede ex delle rispettive squadre incontrarsi, come Cutrone che la bella giornalista ha visto crescere a suon di gol!

Una passione, la sua, per il calcio che nasce dove?

“Mio padre, tifosissimo del Milan, mi portava a San Siro con lui. Era un’emozione indescrivibile per una bambina piccola come me”.

Ha lavorato per Milan Tv, ci racconta un aneddoto o un momento che le è rimasto nel cuore?

“Ho vissuto tantissime grandi emozioni, sicuramente le vittorie sono quelle che si ricordano di più. Ma il compito di noi giornalisti è quello di stare anche a contatto con i tifosi e gioire con loro dopo aver vinto per esempio la Champions nel 2007, un ricordo che per me sarà sempre indimenticabile”.

Che stagione si aspetta per il Milan ?

“Non sono state stagioni semplici, È cambiato anche l’allenatore a inizio campionato, ma mi sembra che le cose stiano migliorando”.

Come giudica l’operato dell’ex viola Pioli?

“All’inizio ha incontrato qualche difficoltà come era normale che fosse, ma ora ha trovato più certezze e la squadra sta facendo prestazioni più convincenti”.

L’avvento di Ibrahimovic quanto ha portato alla squadra rossonera?

“Tutto. È un leader nato e la sua presenza si fa sentire. Quello che sorprende è che le prestazioni sono molto continue, è un grandissimo giocatore”.

Cosa pensa della Fiorentina targata Commisso?

“Chi investe nel calcio italiano va sempre ringraziato, Firenze è una piazza caldissima che merita tanto è una città con tifosi straordinari e Commisso ha portato grande fiducia e serenità, ma soprattutto un grande campione come Ribery”.

Che partita sarà tra Fiorentina e Milan?

“Una sfida tra due squadre che in questo momento stanno bene, mi aspetto una bella partita. Tutt’e due hanno la necessità di vincere”.

Una sfida anche tra ex, Rebic contro Cutrone, porterà a casa i tre punti chi avrà più voglia di rivincita?

“Entrambi hanno la stessa fame, non sono brava nei pronostici spero di vedere una bella partita. Cutrone l’ho visto crescere, esordire e diventare grande, gol dopo gol, gli auguro tutto il meglio”.

Se potessi quale giocatore ruberesti alla Fiorentina?

Federico Chiesa su tutti.

L’obbiettivo futuro di Benedetta?

“Tante sorprese.. a presto!”.