Benedetti a FN: “Mi auguro che presto i fiorentini possano gustarsi El Numero Nueve. Batistuta e un ritorno da dirigente? Se ci fossero i termini giusti…”

Il docufilm su Gabriel Omar Batistuta El Numero Nueve, prodotto dalla produzione Sensemedia, sarebbe dovuto uscire in questi giorni nelle sale ma questo purtroppo non avverrà per via dell’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo. Per saperne di più sul docu-film ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il regista de El Numero Nueve Pablo Benedetti. “Il film – ha esordito Benedetti – era pronto per esordire al cinema dopo un duro lavoro durato due anni. La situazione pesa e comporta una grande perdita ma speriamo che presto El Numero Nueve possa sbarcare su altre piattaforme. L’idea del docu-film è nata proprio a Firenze riscoprendo alcuni articoli sul grande centravanti argentino. Ho avuto la percezione che fosse una storia matura per essere raccontata: è stato molto emozionante poterla ricostruire per me. Gabriel sta vivendo questo periodo a casa con Irina e i figli. Lui è un leone, un combattente e sono sicuro che riuscirà a superare questo momento come tutti noi. Ritorno a Firenze nelle vesti di dirigenti? Penso che possa piacergli tornare in viola nelle vesti di dirigente. Ha sempre detto che Firenze è la sua seconda casa; porta nel cuore i colori viola. Se ci fosse l’occasione di un bel progetto, da professionista, penso che a lui piacerebbe. Gabriel è un perfezionista, ma se ci fossero i termini giusti sarebbe molto felice di ripartire con una nuova avventura in viola”.