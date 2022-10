Benedetto Ferrara: “A dieci mesi dalla cessione del suo centravanti, la Fiorentina non ha ancora trovato la soluzione. Italiano si arrangia e si mette perfino in discussione”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, trae queste considerazioni dalla sconfitta patita da parte della Fiorentina, in trasferta a Bergamo e scrive sul proprio giornale: “Girala pure come ti pare, prova a consolarti con una discreta prestazione, con una sconfitta meno dolorosa di altre…però il senso non cambia: questa squadra fatica a tirare in porta e a far gol e a dieci mesi di distanza dalla cessione del suo centravanti ancora non ha trovato la soluzione”.

E ancora: “Vincenzo Italiano si sforza, si arrangia, si mette perfino in discussione, ma la leggerezza offensiva resta tale”.