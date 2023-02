Benedetto Ferrara: “Amrabat? Se ti chiama Xavi, è possibile perdere il senso delle cose. Un po’ come se Roberto Carlos chiamasse Biraghi…”

Con la solita ironia di sempre, il giornalista Benedetto Ferrara tramite La Nazione ha commentato così il momento viola: “Mercato finito, la Fiorentina presenta con soddisfazione Brekalo e Sirigu. Il primo, dopo la conferenza stampa, è corso subito in Comune, sportello anagrafe, per ritoccare il nome sulla carta di identità. Da Brekalo a Brehalo. Intanto i tifosi viola festeggiano nello stesso giorno il passaggio in semifinale di Coppa Italia e la vittoria della Cremonese sulla Roma. Sì, ok, i grigiorossi hanno fatto fuori il Napoli e Mourinho, quindi non è che sarà un gioco da ragazzi volare in finale. Poi, in caso di finale, o Inter o Fc. Plusvalencia, squadra della superlega italo-spagnola vittima di un complotto dei soliti poteri forti e per questo assetata di vendetta. Vedremo. Amrabat giocherà con la maschera e ci sarà da capire se dietro di essa ci sarà lui, Saponara, Lupatelli o lo stesso Italiano. Lo capiremo dopo tre tocchi di palla. Certo che se ti telefona Xavi ci sta che tu traballi un attimo e perdi il senso delle cose. E’ come se Roberto Carlos chiamasse Cristiano Biraghi, Klopp Venuti e Jimi Page Nek per riformare i Led Zeppelin”.