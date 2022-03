Benedetto Ferrara: “Basterà fare il bonifico all’Arsenal e Torreira sarà della Fiorentina. Non è Pizarro, ma abbiamo passato anni a chiederci chi potesse essere il regista della squadra viola e adesso ce l’abbiamo”

Il giornalista Benedetto Ferrara, ospite a Lady Radio, ha detto la sua su una delle vicende di mercato che tengono banco in casa Fiorentina: “La questione legata al riscatto di Torreira con l’Arsenal è abbastanza semplice, visto che la Fiorentina vanta il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Basterà fare il bonifico al club inglese e Torreira sarà viola. In più il classe 96′ vuole restare, può essere un leader, un punto di riferimento nel gioco e non solo della squadra di Italiano”.

E ancora: “Abbiamo bisogno di un direttore d’orchestra. Torreira non è Pizarro, che arrivo a Firenze non più giovanissimo, ma rispetto al cileno l’uruguaiano ha anche un’età più giovane. Abbiamo passato anni a chiederci chi potesse essere il regista della squadra viola e adesso ce l’abbiamo”.