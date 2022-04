Benedetto Ferrara: “Biraghi è un esterno da centrocampo a cinque. Non ha un sostituto all’altezza. Bisogna metterlo in competizione con qualcuno. Non c’è mai stato un vero ballottaggio con Terzic”

Il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara, ospite a Lady Radio, ha parlato così a proposito del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Il suo errore ieri, in complicità con Dragowski è oggettivo. Biraghi è un buon giocatore in un centrocampo a cinque. Si propone bene in avanti, è bravo a battere le punizioni e stop. E’ l’uomo immagine di questa Fiorentina, la società ha puntato fortemente su di lui e ne ha fatto un capitano vero. Non so se fosse davvero pronto, serve carisma per portare quella fascia sul braccio. Il terzino mancino è un giocatore che ha i suoi sponsor, ma non ha un sostituto all’altezza, qualcuno che lo metta in competizione”.

E ancora: “E’ l’unico che gioca sempre, prima c’era anche Vlahovic, ma adesso è rimasto solo lui ad avere il posto fisso. Non è un giocatore pessimo ma è un esterno da centrocampo a cinque. Per questo lui amava Iachini e il suo modulo. Nella difesa a quattro, in fase difensiva soffre maledettamente. A destra spero sia confermato Odriozola, ma a sinistra bisogna fare un passo in avanti. Bisogna metterlo in competizione con qualcuno, perchè non c’è mai stato un vero ballottaggio con Terzic”.