Benedetto Ferrara: “Cabral contro Cabral è un film d’autore. Non riesce a far gol nemmeno quando i viola i segnano a ripetizione”

Ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral il giornalista Benedetto Ferrara attraverso il consueto editoriale su La Nazione: “La vera sfida di questo 2022 sarà un’altra: Cabral contro Cabral. Questo è un film d’autore, mica quella sbobba natalizia da tutto esaurito. Qui c’è suspance, c’è la sfida interiore, l’avventura, il vuoto, il sottovuoto, il lieto fine. Forse. La Fiorentina segna a ripetizione in un giro di amichevoli in cui vince sempre che neanche il Barcellona dei tempi d’oro e lui no, non segna, non c’è verso, non può, forse non vuole. Beh, invece di giocare a mercante in fiera, inseritevi in quello spazio minuscolo e con voce calma e sicura dite: secondo me Cabral gli è bono”.