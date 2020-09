Benedetto Ferrara: “Centro sportivo prioritario. Per lo stadio serve idea fattibile per i tifosi. Sono curioso di vedere Chiesa perchè…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando della questione stadio: “La storia dello stadio sta diventando un romanzo surreale, Si andrà avanti così con visioni diverse, con retorica, bisognerà trovare un idea fattibile per i tifosi. Il centro sportivo è prioritario, non esiste grande società senza centro sportivo. Tra poco la Fiorentina ce l’avrà. L’Italia è un paese che si deve riammodernare, quanti hanno stadi moderni? Il cemento è deperibile, sono strutture costruite nel 900 che cominciano a mostrare segni va fatto un ragionamento su Firenze. I tifosi meritano di vedere il calcio come nel resto d’Europa”.

E su Biraghi: “Ha giocato bene, ha difeso poco col Torino. A Milano dovrà difendere. Nel modulo di Iachini sono curioso di vederlo. Sono curioso anche di vedere Chiesa perchè, col ritorno di Amrabat avrà uno che lo coprirà”