Benedetto Ferrara: “Commisso e una società presente hanno un peso notevole sulla Fiorentina. La rinascita di Chiesa passa attraverso Rocco”

Rocco Commisso, un vero plus per la Fiorentina. Del presidente viola tesse le lodi il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, che su di lui scrive: “Lo è per due motivi. Il primo: quando a livello tecnico si sfidano due squadre dai valori simili la differenza la fa la motivazione. E una società presente ha un peso notevole nel fare questa differenza, anche sul campo. Da questo punto di vista la generosità di Commisso e dei suoi uomini si fa sentire, e la partita di Genova lo spiega bene. Il secondo motivo riguarda la rinascita di Federico Chiesa, giocatore con il quale il presidente della Fiorentina ha trovato un rapporto umano sincero, quasi paterno. Quello che ha contribuito a tenere il ragazzo attaccato alla sua missione e a ritrovare quel sorriso e quel calcio felice di cui si sentiva la mancanza”.