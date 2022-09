Benedetto Ferrara: “Commisso si è arrabbiato per le critiche ad Italiano ma poi si lamenta del gioco viola. Se Fiorentina pareggia col Riga bisogna dire che va tutto bene?”

Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara a Lady Radio torna sull’intervista del presidente Commisso di lunedì scorso: “Commisso si è arrabbiato quando abbiamo scritto che gioco di italiano era diventato prevedibile, poi a Sportitalia ha criticato lui il gioco viola. Le critiche quindi vanno bene solo quando le fa lui? Un conto sono le offese, un altro le giuste osservazioni e critiche”.

E ancora: “La Fiorentina pareggia col Riga, come si fa a scrivere che va tutto bene? Non penso Commisso fosse felice. Bisogna analizzare il tutto e trovare una chiave per uscirne, sennò il calcio finisce. Bisogna capire se la Fiorentina vuole rientrare dei soldi spesi oppure essere competitiva e lottare per l’Europa League. Bisogna smetterla di dire che con un certo fatturato non si possono ottenere risultati, l’Atalanta è lì a dimostrarlo”.