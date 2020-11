Benedetto Ferrara: “Cosa vuol fare la Fiorentina da grande? Vivacchiare o crescere davvero? Intanto siamo usciti dalla nebbia. La grande occasione per Prandelli”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha commentato sul proprio giornale il passaggio d’allenatore fatto dalla Fiorentina nel corso delle ultime ore. E Iachini viene definito come una “vittima di troppa confusione, di leggerezze di mercato ma anche un po’ di se stesso e di scelte che non si sono dimostrate all’altezza della situazione. Ed è giusto ricordare che il problema vero è puntare alla sinistra della classifica (malinconia), e questo non è certo suo demerito, anche se lui non ha mai dimostrato di saper gestire al massimo un gruppo che, lacune a parte, non è certo così scarso”.

Poi aggiunge: “Quindi il nodo da sciogliere resta sempre lì: cosa vuol fare la Fiorentina da grande? Vivacchiare o crescere per davvero? Beh, intanto siamo usciti dalla nebbia di giorni anemici e senza vento. Almeno in teoria, perché poi resta tutto da dimostrare. E questo Prandelli lo sa bene. Sa, soprattutto, che questa sarà la sua grande occasione”.