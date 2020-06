Benedetto Ferrara: “Dire Campi contro Firenze è riduttivo. Creare fazioni non ha senso. L’amministrazione continua a sbattersi per…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando della conferenza stampa di ieri del Sindaco Nardella: “Su questo tema ho le idee chiare. Credo che Emiliano Fossi abbia fatto bene a fare il Sindaco mettendo in contatto i proprietari dei terreni con la Fiorentina. Dall’altra c’è il Sindaco di Firenze, che non contro quello di Campi. Ogni Sindaco credo che debba fare tutto per far crescere la propria città. Campi contro Firenze è riduttivo. Tutto si può dire al Sindaco di Nardella, sullo Stadio l’Amministrazione continua a sbattersi per venire incontro alla Fiorentina. Mettere Nardella contro Commisso non sta in piedi. Il Franchi non è stato costruito per vederlo da fuori, ma per vedere il calcio. Si tutela di più abbandonandolo a se stesso o rivedendolo per il calcio di questo millennio? Va presa una decisione, che ha i suoi limiti. Campi non è una soluzioni chiavi in mano, il Franchi invece ha una tutela. Non me la sento di entrare in una logica faziosa. Se dovessi scegliere vorrei un Franchi adatto al Millennio che permetta alle persone di non prendere l’acqua… un patrimonio nato per la gente, preservarlo e proteggerlo significa rifarlo per la gente”.

