Benedetto Ferrara: “Dopo il trivial e il Ramadani in fiera, tocca al nuovo gioco del Kissicompra. La via di mezzo per i gemelli diversi del gol”

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla con la consueta vena ironica di mercato e Viola Park:

“Comunque, tra un trivial, i crostini e un Ramadani in fiera siamo arrivati in pieno periodo del Kissicompra, gioco da tavolo più difficile dello scarabeo e complicato del ‘Costruisci il Viola Park’, che tra cambio dollaro-euro, fognature da ordinare su ebay e gli incubi di Italia Nostra, è sempre un cult per passare il tempo sotto l’albero, dove per anni avete collezionato plastici di stadi a cui mancava sempre un pezzo. Ma il 2023 sarà davvero l’anno de Viola Park, e questa è una bellissima notizia. Un’altra bella notizia sarebbe quella di una Fiorentina in grado di fare gol anche con le sue punte. No, non è una critica, è un piccolo desiderio da mettere sotto l’albero. Perché durante queste amichevoli invernali hanno segnato tutti, tranne loro: i gemelli diversi del gol. Uno si sbatte ma non è un fenomeno, l’altro era un fenomeno ma si sbatte il giusto. Non potremmo trovare una via di mezzo? No, non uno che non è un fenomeno e nemmeno si sbatte, l’altro”.