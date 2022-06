Benedetto Ferrara: “Essere senza Torreira è una scelta, si punta su Amrabat. Il mercato italiano è roba da straccioni”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio, commentando la situazione di mercato della Fiorentina, in particolare la questione Torreira: “Credo che rinunciare a lui sia una scelta puramente filosofica. La decisione della Fiorentina è di puntare su Amrabat; è un giocatore di proprietà e pagato un sacco di soldi, che finalmente è emerso. Probabilmente è stato scelto di giocare senza il classico mediano o regista. Evidentemente, per la Fiorentina è stato più comodo far giocare meno Torreira verso la fine, la società ci ha risparmiato anche economicamente”.

E aggiunge: “La punta è necessaria, non possiamo tralasciare l’emergenza attaccante. Va detto che è un bene il fatto che siamo già a discutere dei nomi che verranno ai primi di giugno. Il mercato italiano è roba da straccioni. Ci sono un sacco di società con pochissimi soldi e devono vendere. La Fiorentina i soldi li ha”.