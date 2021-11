Benedetto Ferrara: “Faccio gli auguri a Iachini per il suo ritorno in panchina a Parma. La sua Fiorentina non mi è mai piaciuta, ma non era solo colpa sua”

Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara è intervenuto così su Lady Radio parlando di Fiorentina: “Italiano ha una forte capacità empatica con i propri giocatori, riesce a tirare fuori il massimo da ognuno di loro. Sono contento per il ritorno in panchina di Iachini. Gli faccio gli auguri. Ricomincia da una piazza prestigiosa come quella di Parma. La sua Fiorentina non mi è mai piaciuta, ma non era solo colpa sua. Fatico a credere alle sue recenti parole su Vlahovic, visto che con lui il serbo giocava veramente poco e in estate la dirigenza gigliata stava cercando un nuovo centravanti. Però c’è da dire che la società viola non lo aiutò anche nell’acquisto di alcuni giocatori. Il tecnico marchigiano fu la seconda scelta dopo la retromarcia fatta sul fronte Juric“.