Benedetto Ferrara: “Futuro? La verità è che non sappiamo chi allenerà la Fiorentina la prossima stagione. Non penso che Callejon voglia chiudere la carriera da gregario…”

Il giornalista Benedetto Ferrrara ha trattato così alcuni temi di attualità viola a Lady Radio: “La verità è che non sappiamo chi allenerà la Fiorentina la prossima stagione e chi saranno i dirigenti. Adesso dobbiamo pensare a salvarci e poi ci sarà il futuro. Callejon? Dipende se la Fiorentina potrà permettersi un 4-3-3 il prossimo anno. Non riesco ad inquadrare il futuro dello spagnolo a Firenze. Dare via Callejon ora mi sembrerebbe un po’ strano. Lui fatica ad entrare in una squadra dove non si gioca con esterni offensivi. E’ stata una di quelle operazioni programmata male, era un’occasione sul mercato ed è stato preso. Ma la Fiorentina tatticamente non può assicurargli un posto. Non penso che Callejon voglia chiudere la carriera da gregario. Se Kokorin tornasse quello di alcuni anni fa potrebbe diventare un idolo a Firenze. Mi auguro che ci sorprenda”.

0 0 vote Article Rating