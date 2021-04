Benedetto Ferrara: “Gattuso in pole per la panchina della Fiorentina per una serie di motivi. Pradè e Barone, tra i due c’è armonia, anche se il diesse ha preso il Benalouane russo”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha spiegato sulla questione allenatore della Fiorentina: “Finalmente non c’è più ipocrisia sul futuro di Iachini. Beppe a fine stagione se ne andrà e Gattuso è in pole per una serie di motivi. E’ un bravo allenatore, ma è anche uno dei campioni del mondo del 2006 e gli italiani immigrati, si sa, sono molto legati alla Nazionale, a questo tipo di vittorie”.

Intanto Pradè potrebbe rimanere ancora alla Fiorentina: “Quando le cose vanno male devi sempre trovare un capro espiatorio. Il diesse degli errori ne ha fatti e non le nega neanche lui. A gennaio ha preso il nuovo Benalouane dalla Russia (Kokorin ovviamente ndr). Però dobbiamo anche dire che lui aveva scelto anche un altro allenatore, ma il proprietario ha voluto tenere Iachini. Comunque Barone con Pradè ha trovato un’armonia e un personaggio che vuol maggiore potere decisionale potrebbe essere ingombrante”.