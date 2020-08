Benedetto Ferrara: “Iachini non sarà mai un rivoluzionario come Sacchi ma farà passi avanti. Il vero successo starà nel riuscire a trattenere Milenkovic”

Il giornalista Benedetto Ferrara esprime tramite le pagine de la Repubblica le sue impressioni sulla Fiorentina attuale e sulle prossime mosse di mercato: “Iachini non sarà mai un rivoluzionario, l’Arrigo Sacchi degli anni scorsi, ma sicuramente vorrà dimostrare di poter fare qualche passo avanti. La società lo sta aiutando aumentando la qualità in mezzo al campo (Amrabat non si discute e Torreira sarebbe, bene usare il condizionale, un colpo di grandissimo livello), prima di regalargli un centravanti degno di questo nome. Poi ci sono le questioni Chiesa e Milenkovic da sistemare.

Il primo è valutato 60 milioni, cifra fuori mercato se davvero Tonali (sulla strada del Milan, pare) ne costa 35. Ma il vero successo sarebbe riuscire a trattenere il difensore serbo, anche per dare un segnale di svolta nei rapporti di forza col suo agente. Al di là degli obiettivi dichiarati (fare meglio della passata stagione) che non scatenano particolari entusiasmi, è evidente che la Fiorentina dovrà tornare a giocare a pallone”.