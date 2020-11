Benedetto Ferrara: “Iachini scelta economica e umana, ma perdente. La Fiorentina deve uscire dalla logica dei traghettatori e da anni di calcio improvvisato e senza obiettivi”

Il giornalista Benedetto Ferrara su La Repubblica fotografa così il momento vissuto dai viola: “Giorni confusi, con una Fiorentina persa nel nulla e un calcio a rischio lockdown e quindi default. Ma l’immobilismo non aiuta. Anzi, rischia di travolgerti. Che la società avesse già altre idee era noto da tempo. Il contratto pronto per Juric prima della volontà presidenziale di insistere con Iachini, che ha avuto solo in Rocco Commisso l’unica ma preziosa spalla a cui appoggiarsi, spiega tutto. Una scelta economica e forse umana, ma una scelta perdente, come era facile immaginarsi”.

Poi aggiunge: “A Parma, che ci sia Iachini o Aquilani in panchina, in ogni caso cambierà poco. Ciò che invece dovrebbe essere chiaro è che la Fiorentina deve una volta per tutte uscire dalla logica dei traghettatori per iniziare un vero ciclo di crescita tecnica e di identità, quella che manca da anni e anni di calcio improvvisato senza obiettivi definiti“.