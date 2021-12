Benedetto Ferrara: “Ikoné e Mayoral? Come la Fiorentina cerca dei calciatori, questi iniziano a fare i fenomeni. E i prezzi lievitano…”

Attraverso un editoriale su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del mercato viola, ironizzando sulle ultime prestazioni dei calciatori cercati dalla Fiorentina: “L’Europa di metà settimana ci ha fatto vedere un grande Ikoné e un gol di tacco di Borja Mayoral, che con Mourinho vede il campo una volta no e l’altra pure”.

Poi ha proseguito: “Fatto sta che come ti cerca la Fiorentina inizi a fare il fenomeno e i tifosi viola si preoccupano dell’aumento dei prezzi, quelli che già ti mandano in bestia con le bollette energetiche e coi gol di Scamacca, che ora costa il triplo. Ok ragazzi, abbiamo capito che siete forti, però adesso basta mettervi in mostra, che sennò diventa tutto più problematico”.