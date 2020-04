Benedetto Ferrara: “Il calcio si è prostituito alla televisione; difficile immaginare il futuro. Non mi meraviglio che…”

Il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando della situazione calcistica italiana connessa ai diritti tv. Ferrara ha detto: “Il calcio si è prostituito alla Televisione. Credo che si possa cercare una soluzione mediatoria di compromesso anche guardando quali saranno i prossimi contratti per far si che le televisioni possano sostenere il calcio.

Ed ha aggiunto: “Come fa il calcio a venir meno di tutte le disposizioni che si prenderanno? Con tutta la gente che si muove in estate dietro al calcio, al primo positivo nuovo si riblocca tutto, è difficile immaginare un futuro. Io non mi meraviglio che qualcuno pensi che non sia proprio il caso di ripartire”.

E sulla situazione: “L’Italia fatica a livello politico e quindi lo fa anche a livello sportivo. Ognuno va per sè in Europa, basta vedere l’Olanda. La Uefa fa i conti con realtà diverse fra loro. La situazione è vaga, i paletti si spostano sempre più in là, non c’è una strategia chiara perchè i numeri sono comunque ancora alti”