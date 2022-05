Benedetto Ferrara: “Il mercato della Fiorentina sarà soprattutto in difesa. Non escludo che Piatek possa rimanere. Italiano? Non metterei la mano sul fuoco sul fatto che resti”

Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, raggiunto da Lady Radio ha parlato così del mercato che dovrà affrontare la Fiorentina: “Sarà un mercato abbastanza complesso. C’è da capire cosa farà Milenkovic, o sarà rinnovo altrimenti sarà cessione. Si muoverà tanto in difesa: serve un terzino destro, un competitor per Biraghi, un centrale al posto di Milenkovic se parte e poi il portiere. Una mezzala sicuramente verrà presa, Amrabat giocherà in mediana se andrà via Torreira e andrà preso un altro. Davanti invece non escluderei il fatto che possa rimanere Piatek”.

E ancora su Belotti: “Ho qualche dubbio. I giocatori spesso si rigenerano cambiando ambiente, ma non credo che la Fiorentina abbia offerto più del Torino, ma soprattutto se arrivasse l’attaccante italiano che fine farebbe Cabral? Verrà preso poi un esterno giovane al posto di Callejon e poi dovrà esser nutrita la rosa in vista delle tre competizioni che giocherà la Fiorentina la prossima stagione”.

Infine su Italiano: “Non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che resti. E’ stato un grande professionista, è stato zitto su Vlahovic e ora su Torreira. Ha ridato vita ad Amrabat e lo ha rivalorizzato cosi come tanto altri giocatori della rosa viola. Ovviamente spero che resti e che ci sia armonia per costruire una Fiorentina migliore. Farebbe bene a rimanere e giocarsi l’Europa con la Fiorentina. In Italia non vedo molte panchine.