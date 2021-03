Benedetto Ferrara: “Il vero problema della Fiorentina non è l’allenatore ma che è una squadra costruita con poco senso. Mezza difesa in partenza ed è colpa della società. Iachini nel cuore di Commisso”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, chiamato in causa sugli eventi che hanno caratterizzato la Fiorentina ha detto: “Non è l’allenatore il problema. Questa squadra è costruita con poco senso e così non nasce nulla. Dividersi tra Prandelliani e Iachiniani è un’operazione di bassissimo profilo”.

E ancora: “Prandelli le ha provate tutte per tornare al suo calcio e col Milan per un’ora ha giocato bene. Se poi abbiamo una difesa che per tre-quarti è composta da giocatori che se ne andranno, quello è colpa della società. Iachini non è mai andato via perché è nel cuore del proprietario”.