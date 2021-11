Benedetto Ferrara ironico: “La Juventus, Vlahovic e un pagamento in bollettini postali? Per 80 milioni all’Arsenal darei anche mezzo Kokorin”

Articolo ironico da parte del giornalista Benedetto Ferrara tra le pagine de La Nazione su Dusan Vlahovic: “Come lo vorrebbero pagare? In 36 bollettini postali più mezzo Marrone? Non vi ricordate il mezzo Marrone? Criptovaluta utilizzata a suo tempo dalla Juve per convincere la Fiorentina a cedere i suoi gioielli? Beh, c’erano ancora le comproprietà e il valore del mezzo Marrone nel frattempo ha subito il peso dell’inflazione. Quello intero gioca nel Monza, figuriamoci la metà. Insomma, con rispetto, non ci siamo persi niente. Nel frattempo in Premier, campionato vero, torna Antonio Conte. E chi vorrebbe Conte? Ma Vlahovic, naturalmente, che però la Fiorentina tratta con l’Arsenal. Occhio, però. Non provate a offrirci half Brown: 80 milioni cash e vi diamo anche mezzo Kokorin. Una sicurezza”.