Benedetto Ferrara: “Italiano ha perso Torreira e Vlahovic ed è stato buono e zitto. Il mercato ha mostrato limiti” VIDEO FN

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto dalla presentazione del nuovo libro di Borja Valero “Un altro calcio”, di cui è stato autore, per parlare anche di Fiorentina. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Ho avuto l’onore di raccontare la carriera di un ragazzo che si è affezionato a Firenze. Partendo dal Real Madrid fino al Lebowski. Ringrazio Borja per la fiducia che mi ha dato. In questa Fiorentina servirebbe un giocatore come lui, oppure Batistuta… Scherzi a parte, non si possono fare confronti. Questa squadra deve ritrovare fiducia con i gol. Serve qualcuno che la butti dentro. Un centravanti serve.

E’ giusto parlare della vicenda dei cori razzisti contro Commisso, ma è un problema del calcio che non scopriamo oggi. Queste cose devono rimanere fuori dal calcio. Chi fa queste cose deve rimanere fuori dal calcio. In Scozia servirà orgoglio, il calcio è fatto anche di quello. Uscire ai gironi sarebbe una batosta importante. Italiano? Anno scorso ha espresso un bel gioco. Ha perso un centravanti e un regista, è stato buono e zitto. Bisogna avere pazienza, cosa di cui noi fiorentini siamo campioni del mondo. Ma il mercato ha mostrato limiti”.