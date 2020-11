Benedetto Ferrara: “La Fiorentina aspetta il famoso ciclo da sei anni e intanto i giocatori forti se ne vanno. Ci sono tre possibilità per arrivare a giugno…”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto all’interno del programma CasaViola, sulle prospettive e sulle difficoltà della Fiorentina, ha detto: “Quest’estate Pradè e Barone avevano preparato un contratto per Juric perché era lui l’allenatore con il quale poter cominciare un ciclo, quel famoso ciclo che aspettiamo ormai da sei anni. Tutte le volte ricominciamo e tutte le volte il nostro obiettivo è “essere competitivi” che non vuol dire niente. E così i giocatori forti se ne vanno (e ora siamo aggrappati a Castrovilli). Ritengo che Sarri sarebbe il nome giusto per far partire quel ciclo, ma il problema è che l’allenatore non ha chiuso la questione Juventus. In questo momento le possibilità per arrivare a giugno sono tre: o ci arrivi con Iachini, se esce fuori da questa confusione che sta vivendo, Montella perché è sotto contratto, anche se ha litigato con tutti quando se n’è andato, oppure si va su Prandelli. Per Cesare sarebbe mettersi a disposizione della squadra e della città che ha scelto, ma è anche un modo per rimettersi in gioco. Tutto questo per arrivare ad un altro allenatore la prossima estate che possa iniziare un percorso.

