Benedetto Ferrara: “La Fiorentina cambia direzione tecnica ogni 2-3 anni e questo mette in discussione tutto. Per Vlahovic non è solo questione di soldi”

Sull’edizione locale di Repubblica, Benedetto Ferrara fa il punto sull’evoluzione del progetto Fiorentina di Commisso, in relazione anche al rinnovo di Vlahovic: “La grande paura è quasi alle spalle e la Fiorentina si gode la vittoria sullo Spezia come fosse un colpo di quelli che restano nella memoria. Il calcio è così, non c’è niente di scontato. Ma i giudizi veri arriveranno alla fine, una volta tirate le somme di una ennesima stagione priva di grandi traguardi e sogni luccicanti. Il problema è che ogni appuntamento genera giudizi, come è giusto che sia, anche se trovare il punto di equilibrio resta sempre una specie di utopia. Il fatto che la Fiorentina cambi la direzione tecnica ogni due o tre anni rimette in discussione tutto: cambiano i giri, i rapporti e quindi le scelte. Quanti saranno i passaggi che questa squadra dovrà fare per tornare in Europa? Finirà questa abitudine a una classifica deprimente?”.

Il giornalista sottolinea anche la questione Vlahovic e di come il suo rinnovo non sia solo una questione di soldi ma anche di prospettive: con una programmazione serie l’ostacolo verrebbe finalmente superato.