Benedetto Ferrara: “La Fiorentina da troppo tempo naviga a vista con traghettatori. Questa è l’occasione per uscire da questo loop e dare un segnale”

Il giornalista Benedetto Ferrara tramite una diretta sulla propria pagina Facebook ha analizzato così la situazione in casa Fiorentina: “Per programmare la compagine gigliata ha bisogno di tornare nelle Coppe Europee. Per fare questo si deve lavorare per costruire un percorso, cosa che la Fiorentina non fa da cinque o sei anni. I viola da troppo tempo navigano a vista proponendo continuamente traghettatori verso non si sa cosa. Questa è l’occasione per uscire da questo loop, dal circolo del “vogliamo essere competitivi” senza cominciare un percorso. Credo che questa potrebbe essere l’occasione per dare un segnale forte”.

