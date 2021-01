Benedetto Ferrara: “La Fiorentina dell’era Commisso non è ancora nata. Nessuna identità ed ambizione. E’ davvero impossibile scegliere un allenatore ambizioso per costruire una squadra?”

Tanti sono i problemi che attanagliano la Fiorentina. Ma quello fondamentale per il giornalista Benedetto Ferrara è uno e uno solo e lo scrive stamani in un suo editoriale pubblicato da La Repubblica: “La Fiorentina dell’era Commisso non è ancora nata. Troppi allenatori, nessuna strada segnata, nessuna identità, scarsa ambizione”.

Poi aggiunge: “Ognuno avrà le sue responsabilità. Ma la domanda scatta in automatico. È davvero impossibile scegliere un allenatore ambizioso, magari un nome in ascesa per cui la Fiorentina sarebbe un vero upgrade, un uomo con idee chiare sul gioco che vuole mettere in campo e col quale costruire una rosa capace di trasformarsi in una squadra vera? Troppo semplice messa così? Beh, evidentemente per la Fiorentina tanto semplice non è”.