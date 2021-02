Benedetto Ferrara: “La Fiorentina dovrebbe allargare i suoi giri di mercato. Sarebbe bello uscire da questo passato che non finisce mai perchè è da un po’ di tempo che…”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha toccato alcuni argomenti di attualità viola: “Assenza di Bonavantura? E’ un ottimo calciatore, mi piace, ha esperienza, corsa e piedi buoni, ma non è Maradona. Nella partita contro lo Spezia, la sua uscita dal campo ha fatto ritrovare ai viola un Castrovilli che si era un po’ perso. L’assenza di Bonaventura non deve essere un dramma. Udinese? E’ una squadra strana, che cambia ogni anno. Non voglio dire che l’Udinese dovrebbe essere un modello, ma sicuramente sotto il punto di vista dello scouting i friulani ci sanno fare. La Fiorentina dovrebbe allargare i suoi giri di mercato. E’ un po’ di tempo che non abbiamo “botte” di fantasia. Leggevo di Jovetic, sarebbe bello uscire da questo passato che non finisce mai“.