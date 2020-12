Benedetto Ferrara: “La Fiorentina è amorfa, bisogna ricostruire l’immagine. Da anni viviamo con presunzione”

Il giornalista de la Repubblica, Benedetto Ferrara, ha parlato a Lady Radio delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “La partita contro il Sassuolo somiglia a quella contro l’Atalanta dal punto di vista delle premesse. Due società simili, che tracciano una filosofia di gioco precisa e perseguita da tutte le parti. Bisogna vedere se la Fiorentina ha acquisito la mentalità richiesta da Prandelli. Da anni viviamo con presunzione questa situazione, pensando di essere una squadra forte quando sono anni che non andiamo in Europa e siamo senza ambizioni. Mi auguro che questa partita abbia dinamiche diverse, ma il problema è che De Zerbi è un allenatore bravissimo. E che mi sarebbe piaciuto vedere a Firenze“.

E ancora: “La Fiorentina deve ripartire dalle basi e ricostruire la sua immagine. I ritiri servono per stare insieme ed affrontare i problemi. Se fossi un dirigente viola, convocherei tutti i giocatori uno ad uno per capire quali sono le loro intenzioni per il futuro. Se vogliono lottare per la maglia viola o se vogliono andarsene verso altri lidi. La Fiorentina è amorfa e così non si va da nessuna parte”.