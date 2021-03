Benedetto Ferrara: “La Fiorentina negli ultimi anni è diventata un punto d’appoggio per i calciatori talentuosi, ma su Vlahovic dico che…”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato così la situazione viola a Lady Radio: “La partita di Benevento ha rimesso in moto la Fiorentina. Adesso i gigliati hanno un attaccante che ha trovato le sue sicurezze. Milan? E’ una bella realtà, Pioli è stato molto bravo. Le scelte di Prandelli? Penso che a volte le scelte dei tecnici ci sfuggono. Un bravo tecnico deve mettere sempre in campo la formazione migliore per le condizioni fisiche e mentali dei propri calciatori. Amrabat e Castrovilli? Se stanno bene, sono calciatori importanti per il centrocampo viola. Quello che conta secondo me è trovare l’equilibrio giusto. Amrabat sta rendendo veramente molto meno di ciò che vale. Vlahovic e la permanenza in viola? Il calcio oggi è organizzato in modo molto schematico. La Fiorentina negli ultimi anni è diventata un punto d’appoggio, facendo crescere i calciatori per poi andare altrove. Il discorso per Vlahovic però è un po’ diverso. Sono ottimista per la permanenza dell’attaccante serbo”.