Benedetto Ferrara: “La Juventus offre Perin e Rugani per Vlahovic? Sembra davvero un affarone (indovinate per chi?). Anch’io ho provato a cambiare una Duna Berlina per una Jeep nuova di pacca”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, in un articolo pubblicato dal proprio giornale, non ha rinunciato a commentare con ironia alcune notizie sul mercato della Fiorentina emerse in particolar modo sui giornali sportivi del nord Italia.

“Preso un bravo allenatore e un giovane attaccante di talento adesso il mercato può iniziare – ha scritto Ferrara – E non meravigliamoci di notizie inquietanti. Tipo: la Juventus offre Perin e Rugani per Vlahovic. Beh, in effetti, sembra davvero un affare (indovinate per chi?). Anch’io ho provato a cambiare una vecchia Duna berlina con impianto a gas più una mountain bike cambio Shimano usata pochissimo con una Jeep Wrangler nuova di pacca. Mi hanno riso in faccia, chissà perché“.