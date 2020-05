Benedetto Ferrara: “La posizione dei tifosi ci deve far riflettere. Questo calcio non è vero ma una cosa diversa…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando di ripartenza: “Sai come la penso di questo calcio e sulla figura che sta facendo. Non siamo nati ieri, è business, tutto questo spero che aiuti le società minori. Mi auguro che le date siano plausibili. Il calcio ha bisogno di soldi e si rinventa un campionato che non sarà vero. Sarà il modello di calcio che in tanti agognano. Le proteste non sono da sottovalutare, tornare allo stadio ora sarebbe fuori controllo però si è parlato di protocolli e quando senza chiedere scusa a chi il calcio ama viverlo. Questo non è calcio vero, ma una cosa diversa fatta per prendere i soldi del contratto di Sky. E’ chiaro che i tifosi siano tirati fuori per l’emergenza, e poi? Saranno tagliati fuori anche dopo. La posizione del tifo più acceso ci deve far riflettere”.