Benedetto Ferrara: “La verità è che Torreira sperava ancora nella Fiorentina. Se Barone lo avesse ripreso a tre milioni avrebbe fatto una gran figura, ma c’è Amrabat…”

“Tra una settimana si comincia e voi non avete ancora finito di litigare sui social sul destino di Torreira. Argomento scivoloso”. Questo è quello che scrive il giornalista Benedetto Ferrara, in un suo pezzo, tra il serio e il faceto come sua consuetudine, pubblicato su La Nazione, sul centrocampista uruguaiano che non è stato confermato dalla Fiorentina e che finirà a giocare in Turchia.

E ancora: “Se dici che ti manca sei una vedova di Torreira, se sottolinei il fatto che l’Arsenal voleva quindici milioni dalla Fiorentina e la richiesta al Galatasaray non superava i quattro sei ingrato nei confronti del piccolo regista, protagonista di un nuovo sequel di ‘Mamma ho perso l’aereo’, quando in partenza per Istanbul aveva deciso di lasciar perdere. La verità è che lui sperava ancora nella Fiorentina, e questo gli fa onore. Certo che se Barone avesse ripreso Torreira a tre milioni avrebbe fatto una gran figura. Ma c’è Amrabat, pupillo della società. Che deve vedersela con Mandragora, sicuramente più regista di lui. Meglio non fare confusione”.