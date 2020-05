Benedetto Ferrara: “Lazio? Il mondo del calcio deve dare l’esempio. Le dichiarazioni di Pradè…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando della malattia di Daniele Pradè: “Le dichiarazioni di Pradè spiegano come si possa sentire una persona quando una persona si senta responsabile di aver trasmesso il virus ai familiari. Siamo vicini a lui e a tutti quelli che ne hanno sofferto. Il calcio è anche questo. Il dolore e la paura vanno rispettati”

E sulla Lazio: “E’ ovvio che trasgredire non è bello, tutti siamo chiamati a un senso di responsabilità. E’ chiaro che un mondo come il calcio debba dare l’esempio. E’ chiaro che a me non piace. Io poi penso ai tifosi della Lazio che si sono trovati a lottare per lo scudetto, ma poi è arrivata la pandemia”.