Benedetto Ferrara: “L’idea di uscire da un girone che è una via di mezzo tra l’Europa e un torneo Uisp faceva paura. E’ l’autostima…”

Tramite La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara, ha commentato così il recente successo della Fiorentina in Scozia: “Quando arriva anche il gol di Jovic capisci che di più non puoi pretendere da una notte di vento, pioggia e sciarpe viola levate al cielo. E lasciamo perdere l’avversario. Anche i lettoni erano scarsi parecchio. E’ la famosa autostima ciò che inseguiva questa squadra in cerca di se stessa. Di certo l’idea di uscire da un girone che è una via di mezzo tra l’Europa e un torneo Uisp faceva tanta paura. Questa è una vittoria rigenerante. Ora non resta che saltare il muro e usare questa benzina ritrovata per confermare i sorrisi anche in campionato. Coraggio ragazzi. Questi tre gol devono valere una svolta”.