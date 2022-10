Benedetto Ferrara: “L’infortunio di Jovic ha avuto più versioni di Yesterday dei Beatles. Kouame è l’unico che si diverte giocando a calcio”

Il giornalista Benedetto Ferrara, su La Nazione, ha fatto così il punto su i tanti temi caldi di casa Fiorentina: “Jovic si è fatto male al bicipite. No, Jovic si è fatto male all’anca. I medici di casa Fiorentina studiano il caso. D’altra parte da quando la troupe di Superquark ha fatto un servizio a Moena sulla straordinaria capacità dello staff medico di casa Viola le cose non girano proprio benissimo. Ma gli infortuni fanno parte del gioco, se non fosse che quello del serbo ha avuto più versioni di Yesterday dei Beatles.

Poi ha proseguito: “Felice il buon Cabral, che se non altro ha potuto ricordare al mondo di esistere. Non è molto, ma di questi tempi anche un gol annullato sembra chissà che. E così Italiano ha chiesto il bonus psicologo ed è corso a cercare risposte a una domanda che pensava di non doversi fare più: Jovic o Cabral? Cabral o Jovic? La risposta è semplice: Kouamè. L’unico che si diverte a giocare a pallone”.