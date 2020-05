Benedetto Ferrara: “Lo snobismo di Campi non esiste. Firenze non può escluderla. Vorrei un Franchi ristrutturato”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando dello stadio: “La Fiorentina sta cercando di dare un messaggio. Trattare con un privato è tutto più facile e veloce. Mi piacerebbe un Franchi ristrutturato vero, visto che non è possibile capisco Commisso che poi, abituando a New York City, la distanza Campi e Firenze lo fa sorridere”.

E poi: “Il centro di Firenze è stato svuotato negli ultimi anni, tanto che nel lockdown è rimasto deserto. I fiorentini in centro non ci stanno più perchè questo è stato dato ai turisti. Non stiamo parlando di chissà dove, Campi è lì. Lo snobismo non esiste. Firenze non è una metropoli, ma nella sua concezione metropolitana non può escludere Campi, Sesto, Scandicci e Bagno a Ripoli. Se tra mesi saremo ancora a parlarne, io smetterò di parlarne.