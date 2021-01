Benedetto Ferrara: “Lo spogliatoio della Fiorentina non è uno spogliatoio felice, ci sono attriti. Con l’ultimo acquisto Pradè fa all-in”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha parlato così del momento viola: “Lo spogliatoio della Fiorentina non è uno spogliatoio felice. Ci sono attriti tra gli elementi in rosa. Se Kokorin arriva con la testa, perché immagino sia un calciatore di personalità, penso che potrebbe dare una mano a saldare i rapporti nello spogliatoio viola. Le credenziali non sono ottime, ma dobbiamo giudicare i fatti. Se Pradè ci crede, sicuramente c’è un margine per cui le cose possano andare a bene. Sicuramente la Fiorentina ha fatto un azzardo, ma mi auguro che questo abbia un lato positivo. La trattativa di Kokorin è un all-in, Pradè si è giocato tutto”.

