Benedetto Ferrara: “Mi rassicura che Italiano resterà alla Fiorentina. La società non credo possa andare contro il mister quest’estate nella gestione del mercato”

Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, ospite come di consueto a Lady Radio, ha parlato così del momento della Fiorentina: “Abbiamo battuto la Roma, siamo in lotta per l’Europa, adesso restiamo su questo, poi vediamo. Se Italiano resterà, come credo, lui avrà voce in capitolo, perchè non vorrà fare delle figure a bischero come si suol dire a Firenze. Mi rassicura in fatto che ci sia Italiano. La società non credo possa andare contro il mister quest’estate nella gestione del mercato”.

E ancora: “La Fiorentina quest’anno ha incassato tanti soldi, ha fatto un gran campionato. Merito di Italiano ma anche merito di tutta la Fiorentina. C’è un allenatore ambizioso, i soldi ci sono, adesso vedremo come verrà gestita la situazione e il prossimo mercato, poi giudicheremo”.