Benedetto Ferrara: “Non c’è un colpevole preciso, è tutto figlio di una programmazione che non c’è. Con Ribery non si può fare come a scuola…”

Dopo la sconfitta di ieri all’Olimpico, il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha parlato così della squadra di Prandelli: “Giochiamo con due terzini sull’esterni di centrocampo e non costruiamo gioco. Vlahovic gioca da solo in attacco e se la Fiorentina crede in lui lo deve aiutare. E’ tutto figlio di una programmazione che non c’è. Prandelli avrà le sue responsabilità così come la dirigenza e i calciatori, ma non c’è programmazione. A Roma la Fiorentina è andata sotto e inizia a giocare solamente quando il risultato è già andato. Non c’è un colpevole preciso, sono molti i responsabili di questa situazione. Ribery? Si da da fare come sempre, ma siamo in serie A, non si può giocare come a scuola dando il pallone sempre al compagno più bravo”.

0 0 vote Article Rating