Benedetto Ferrara: “Non sappiamo se Venuti abbia pareggiato i conti con la sorte ma da oggi avrà un peso in meno sullo stomaco”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento scritto sulla partita persa dalla Fiorentina contro il Milan, ha voluto porre l’accento su un episodio che si è verificato alla fine del primo tempo.

“Quando Lollo Venuti ha salvato un gol sulla linea di porta – ha scritto Ferrara – a tutti sarà venuto in mente una frase figlia della saggezza antica: la vita toglie, la vita dà. Non sappiamo se Lollo abbia pareggiato i conti con la sorte, ma di sicuro da oggi avrà un peso in meno sullo stomaco”.