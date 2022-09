Benedetto Ferrara: “Perin a Firenze ci fa sempre mordere le mani. Jovic ha il passo del ragioniere in pausa pranzo”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha espresso la sua opinione, riportata da La Nazione, riguardo Fiorentina-Juventus 1-1: “Juve dominata, anche se dispiace non aver vinto contro una delle squadre più brutte dell’intero campionato per rapporto spesa/gioco. La voglia di prendersi i tre punti c’è stata. Inutile ricordare che manca un centravanti“.

E aggiunge: “Che dire, confermare Kouamé è stata una scelta azzeccata. Ma il problema centravanti rimane, e non per il rigore parato da Perin, che a Firenze ci fa sempre mordere le mani. Jovic si muove col passo del ragioniere in pausa pranzo. Dodo di un’altra categoria, d’altronde è costato tantissimo: funziona così”.